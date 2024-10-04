Зеленский встретился с военными ВСУ на приграничной территории

Зеленский встретился с военными ВСУ в Сумской области

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Сумскую область и встретился с военными Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в его Telegram-канале.

Президент отчитался, что провел заседание Ставки, главным вопросом которой была защита инфраструктуры и энергетики в контексте работы противовоздушной обороны. Также был доклад военных-воздушных сил, командования группировки войск «Восток» и доклад министра энергетики Германа Галущенко.

Сообщается, что присутствовали представители государственных энергокомпаний и руководители всей вертикали власти между правительством и общинами. По словам Зеленского, есть решения о поддержке Сумской области, также отдельно будут проходить совещания по энергетике региона и других приграничных областей Украины.

Ранее в Сумской области расширили зону обязательной эвакуации. Сообщается, что лома должны покинуть жители города Ворожба, некоторых населенных пунктов Белопольской, Краснопольской, Юнаковской, Миропольской, Хотенской и Николаевской территориальных общин.

