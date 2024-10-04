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09:05, 4 октября 2024Из жизни

Женщина с двумя матками родила двойняшек

В Китае женщина с двумя матками выносила в каждой по ребенку

Фото: Ömürden Cengiz / Unsplash

Жительница Китая с двумя матками успешно выносила и родила двойняшек. Об этом пишет South China Morning Post.

Женщине из провинции Шаньси по фамилии Ли удалось забеременеть двойняшками, несмотря на врожденную патологию — наличие двух маток с двумя парами яичников. В январе врачи подтвердили, что в обеих матках развивается по одному плоду. Поскольку у Ли уже была неудачная беременность, медики утвердили план лечения и ограничений для пациентки. Женщине удалось выносить обоих детей до 37 недель (8,5 месяца). В сентябре Ли родила здоровых мальчика (3,3 килограмма) и девочку (2,4 килограмма). Роды приняли путем кесарева сечения.

«Беременность в каждой из двух маток, возникшая естественным путем — очень редкий случай. Мы слышали только о паре таких случаев в мире. Еще реже женщина с подобной патологией может выносить детей до такого срока и успешно родить», — сказала Цай Ин, старший акушер больницы.

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Женщины с двумя матками подвержены рискам выкидышей, преждевременных родов, недоразвития плода и послеродовых кровотечений.

Ранее сообщалось, что жительница США с двумя матками также выносила и родила двойню. Первый ребенок родился естественным путем, а второй — посредством кесарева сечения.

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      Антонина Черташ
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