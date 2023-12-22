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21:08, 22 декабря 2023Из жизни

Женщина с двумя матками родила двух девочек

WVTM 13: в США женщина с удвоением матки родила здоровых девочек

Фото: Luma Pimentel / Unsplash

Жительница США с двумя матками и шейками матки выносила и родила двойню. Об этом сообщает WVTM 13.

Келси Хэтчер из города Бирмингем, штат Алабама, родилась с удвоением матки — пороком развития, при котором у женщины образуются две обособленные матки. Она родила трех здоровых детей, а весной 2022 года узнала, что беременна в четвертый раз. Женщина была шокирована, когда врачи сообщили, что она станет матерью сразу двух детей, которые при этом находятся в разных матках. Как заявляют медики, вероятность таких случаев составляет один к миллиону.

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Врачи до самого конца не знали, как пройдут роды у Хэтчер. Две девочки, которых назвали Рокси и Ребел, появились на свет с разницей примерно в 20 часов. Первый ребенок родился естественным путем, а второй — посредством кесарева сечения. По словам Хэтчер, рождение дочерей было долгожданным и эмоциональным событием. «Много слез, много аплодисментов, было весело», — говорит она. В настоящее время мать с новорожденными девочками находится в больнице и с нетерпением ждет возвращения домой.

Ранее сообщалось, что женщина из США подала в суд на врача из-за беременности, которая произошла после операции по стерилизации. По ее словам, она несколько месяцев не могла оправиться от этого известия.

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