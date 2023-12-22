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09:47, 22 декабря 2023Из жизни

Женщина подала в суд на врача из-за беременности

Жительница США заплатила за стерилизацию, забеременела и подала на врача в суд

Фото: Unsplash

Женщина из США подала в суд на врача из-за беременности, которая произошла после операции по стерилизации. Об этом пишет Texas Tribune.

В 2014 году 31-летняя жительница Техаса Гриссель Веласко была на последнем месяце беременности. Она не могла рожать самостоятельно, поэтому ей назначили кесарево сечение. Это был ее третий ребенок, поэтому женщина подумала, что больше рисковать не будет, и попросла медиков провести стерилизацию — перевязать ей маточные трубы.

Это решение совпадало с рекомендациями лечащих врачей и акушеров и было одобрено главным врачом клиники Майклом Ноа. Веласко заплатила за процедуру, которую должны были провести одновременно с предстоящим кесаревым сечением. Она также подписала все необходимые бумаги, в которых подтверждала, что больше не хочет иметь детей. Однако уже в октябре 2015 года Веласко обнаружила, что снова забеременела. К тому времени плоду было уже около пяти месяцев. Это повергло женщину в шок. По ее словам, она несколько месяцев не могла оправиться от этого известия. Внезапная беременность вызвала у нее депрессию, апатию и даже мысли о самоубийстве.

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Почти десять лет спустя Веласко решила подать иск против Ноа и его клиники за предоставление некачественных медицинских услуг. Она также требует у клиники компенсацию за причиненный моральный ущерб. Если суд примет сторону Веласко, она может получить до 250 тысяч долларов.

Доктор Ноа утверждает, что не провел стерилизацию, поскольку в карточке пациентки не было информации о процедуре. Кроме того, она не выждала положенные по закону Техаса 30 дней, которые должны пройти с момента решения о перевязке маточных труб до операции.

Ранее сообщалось, что женщина с острова Реюньон обратилась к доктору с резями в животе и узнала, что беременна. Оказалось, что беременность была внематочной, и ребенок рос в брюшной полости вне матки.

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      Антонина Черташ
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