Жительница российского региона попыталась вступить в ряды украинского легиона

На Алтае задержали женщину, пытавшуюся вступить в ряды украинского легиона

В Республике Алтай задержали местную жительницу, пытавшуюся уехать на Украину и вступить в легион «Свобода России» (признан в РФ террористическим и запрещен). Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, задержанная сама связалась с украинской стороной и стала передавать ей информацию для нанесения ущерба безопасности России. Затем женщина решила вступить в ряды легиона, принесла ему присягу и купила билет в Турцию. Однако при попытке фигурантки выехать из региона ее поймали.

Возбуждено уголовное дело по статье 205.5 («Участие в деятельности террористической организации») УК РФ.

Ранее в Санкт-Петербурге 1-й Западный окружной военный суд приговорил к десяти годам лишения свободы 40-летнего автослесаря, собиравшегося воевать на стороне Украины в легионе «Свобода России».