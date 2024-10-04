Звезда «50 оттенков серого» снялся топлес в рекламе

Британский актер, манекенщик и музыкант Джейми Дорнан снялся топлес в рекламе парфюма испанского бренда Loewe. Пост появился на странице марки в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летний артист, известный ролью Кристиана Грея в фильме «50 оттенков серого», позировал на размещенных кадрах, лежа в наполненной водой ванне. Он предстал перед камерой с голым торсом, зачесанными назад волосами, а также с усами и бородой.

Известно, что автором видео и снимков со звездой, седланных на вилле Le Corbusier, выступил британский фэшн-фотограф Дэвид Симс.

В сентябре британский актер Аарон Тейлор-Джонсон снялся топлес с женой — режиссером фильма «50 оттенков серого» Сэм Тейлор-Джонсон, которая на 23 года его старше.