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20:35, 26 сентября 2024Ценности

Известный 34-летний актер снялся топлес с 57-летней женой

Фото: @aarontaylorjohnson

Британский актер Аарон Тейлор-Джонсон снялся топлес с женой — режиссером фильма «50 оттенков серого» Сэм Тейлор-Джонсон, которая на 23 года его старше. Пост появился на странице артиста в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном фото 34-летний актер и его 57-летняя супруга позировали на берегу моря, обнимая друг друга. При этом мужчина предстал перед камерой в коротких шортах и с голым торсом, продемонстрировав кубики пресса на животе.

В свою очередь, его избранница надела топ от бикини с бело-коричневым принтом и голубые джинсовые мини-шорты. Также она защитила глаза от солнца очками с темными линзами, уложила волосы в косу и нанесла на ногти бордовый лак.

В апреле Сэм Тейлор-Джонсон ответила критикам ее брака с Аароном Тейлором-Джонсоном.

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      Карина Черных
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