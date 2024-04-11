57-летняя жена 33-летнего Аарона Тейлора-Джонсона ответила критикам их брака

57-летняя жена актера Тейлора-Джонсона заявила, что они счастливы вместе

57-летняя жена британского актера Аарона Тейлора-Джонсона, режиссер Сэм Тейлор-Джонсон ответила критикам ее брака с 33-летней звездой. Ее слова цитирует The Guardian.

Звездная чета познакомились, когда актеру было 18 лет, а режиссеру — 42. Тейлор-Джонсон заявила, что они никогда не обсуждают с супругом большую разницу в возрасте. «Мы немного аномалия, но мы такие. После 14 лет вместе я думаю, что ну сейчас-то это не должно иметь значения?» — отметила она.

Тейлор-Джонсон сообщила, что ее не трогают неприятные комментарии в соцсетях об их семье. Она подчеркнула, что они с мужем счастливы вместе. «Наши дети видят двоих любящих, счастливых родителей, так что они тоже не переживают», — заключила она.

Ранее Аарон Тейлор-Джонсон объяснил свое решение жениться на женщине старше ранним взрослением.