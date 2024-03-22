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13:19, 22 марта 2024Культура

Аарон Тейлор-Джонсон объяснил большую разницу в возрасте с женой

Аарон Тейлор-Джонсон объяснил брак с женщиной старше ранним взрослением

Фото: Jacopo Raule / Getty Images

Британский актер Аарон Тейлор-Джонсон рассказал о решении жениться на возлюбленной, режиссере фильма «50 оттенков серого» Сэм Тейлор-Джонсон, которая на 23 года старше его. Слова артиста приводит Rolling Stone.

Пара познакомилась, когда актеру было 18 лет, а режиссеру — 42. Тейлор-Джонсон объяснил свое решение жениться ранним взрослением. «То, что большинство людей делали в двадцать с лишним лет, а я делал, когда мне было 13», — сказал он.

Ранее актер Аарон Тейлор-Джонсон был назван преемником роли актера Дэниела Крейга в новом фильме про Джеймса Бонда.

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      Варвара Кошечкина
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