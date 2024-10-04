Звезда «Реальных пацанов» показала фигуру в бикини спустя три месяца после родов

Актриса Зоя Бербер показала фигуру в бикини спустя три месяца после родов

Российская актриса театра, кино, телевидения и дубляжа, телеведущая Зоя Бербер показала фигуру в бикини спустя три месяца после родов. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя звезда телесериала «Реальные пацаны» поделилась серией семейных снимков с отдыха на пляже. Так, на одном размещенном фото знаменитость запечатлена, лежа на песке. На ней раздельный купальник, состоящий из бюстгальтера с тонкими лямками и плавок и с высокой посадкой.

«Когда "приготовила" на ужин мужу аппетитную себя. И ему вкусно», — подписала артистка пост, который набрал 17 тысяч лайков.

В июне Зоя Бербер стала матерью во второй раз. Она родила от актера Максима Белобородова сына. Пол будущего ребенка пара раскрыла в апреле.