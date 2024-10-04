Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:43, 4 октября 2024Ценности

Звезда «Реальных пацанов» показала фигуру в бикини спустя три месяца после родов

Актриса Зоя Бербер показала фигуру в бикини спустя три месяца после родов

Российская актриса театра, кино, телевидения и дубляжа, телеведущая Зоя Бербер показала фигуру в бикини спустя три месяца после родов. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя звезда телесериала «Реальные пацаны» поделилась серией семейных снимков с отдыха на пляже. Так, на одном размещенном фото знаменитость запечатлена, лежа на песке. На ней раздельный купальник, состоящий из бюстгальтера с тонкими лямками и плавок и с высокой посадкой.

«Когда "приготовила" на ужин мужу аппетитную себя. И ему вкусно», — подписала артистка пост, который набрал 17 тысяч лайков.

В июне Зоя Бербер стала матерью во второй раз. Она родила от актера Максима Белобородова сына. Пол будущего ребенка пара раскрыла в апреле.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      «Кошмар только начался». Российские бойцы на двух БТР разгромили колонну ВСУ под Курском

      Ирину Шейк засняли в прозрачном платье

      В России учительница ученика головой о дверь, обозвала его и попала на видео

      В России таксист-мигрант закрылся в машине с двумя школьницами и отказался их выпускать

      В Раде назвали поражением Украины отступление ВСУ из Угледара

      Перевозивший туристов катер вспыхнул во время рейса и попал на видео

      Раскрыты подробности подрыва машины сотрудника ЗАЭС

      Дочь Тутберидзе объяснила смену спортивного гражданства

      Милонов высказался об идее вернуть в России налог на бездетность

      В Минобороны рассказали о предстоящих ракетных пусках

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше