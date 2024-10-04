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12:16, 4 октября 2024Культура

Звезду «Большой перемены» госпитализировали с приступами удушья

Актера Александра Збруева госпитализировали с приступами удушья

Фото: Photoagency Interpress / Globallookpress.com

Актера Александра Збруева, известного по ролям в культовых советских картинах, среди которых «Большая перемена» и «Ты у меня одна», госпитализировали после второго вызова скорой помощи. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Сначала 86-летнему актеру вызвали карету скорой помощи из-за плохого самочувствия, но медики назначили амбулаторное лечение. Однако через несколько часов Збруев пожаловался на приступы удушья.

По словам супруги Збруева, реанимация, приехавшая на второй вызов, приняла решение о госпитализации артиста. Сейчас он находится в больнице имени Боткина.

Ранее стало известно, что звезду «Служебного романа» доставили в больницу с инсультом.

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      Андрей Шеньшаков
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