Звезду «Большой перемены» госпитализировали с приступами удушья

Актера Александра Збруева, известного по ролям в культовых советских картинах, среди которых «Большая перемена» и «Ты у меня одна», госпитализировали после второго вызова скорой помощи. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Сначала 86-летнему актеру вызвали карету скорой помощи из-за плохого самочувствия, но медики назначили амбулаторное лечение. Однако через несколько часов Збруев пожаловался на приступы удушья.
По словам супруги Збруева, реанимация, приехавшая на второй вызов, приняла решение о госпитализации артиста. Сейчас он находится в больнице имени Боткина.
Ранее стало известно, что звезду «Служебного романа» доставили в больницу с инсультом.