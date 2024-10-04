Звезду «Служебного романа» госпитализировали с инсультом

Легендарная советская актриса Инна Выходцева перенесла инсульт. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации источника, звезда «Тихого Дона», «Служебного романа» и других советских картин сейчас находится в одной из московских больниц. 90-летнюю Выходцеву госпитализировали из Дома ветеранов сцены имени Яблочкиной, где она проживает последние несколько лет.
Инна Николаевна также известна озвучкой персонажей актрис Софи Лорен и Клаудии Кардинале.
Ранее стало известно, что директора театра «Ленком» доставили в больницу с пневмонией.