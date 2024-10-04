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09:10, 4 октября 2024Культура

Звезду «Служебного романа» госпитализировали с инсультом

Известную актрису Инну Выходцеву госпитализировали с инсультом

Фото: РИА Новости

Легендарная советская актриса Инна Выходцева перенесла инсульт. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, звезда «Тихого Дона», «Служебного романа» и других советских картин сейчас находится в одной из московских больниц. 90-летнюю Выходцеву госпитализировали из Дома ветеранов сцены имени Яблочкиной, где она проживает последние несколько лет.

Инна Николаевна также известна озвучкой персонажей актрис Софи Лорен и Клаудии Кардинале.

Ранее стало известно, что директора театра «Ленком» доставили в больницу с пневмонией.

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      Андрей Шеньшаков
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