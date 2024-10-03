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20:57, 3 октября 2024Культура

Директора «Ленкома» госпитализировали

Mash: директор «Ленкома» Марк Варшавер госпитализирован с пневмонией
Марк Варшавер

Марк Варшавер. Фото: Артем Геодакян / ТАСС

77-летний директор театра «Ленком» Марк Варшавер был госпитализирован с пневмонией. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, заслуженный деятель искусств России самостоятельно обратился в поликлинику днем. Варшавер жаловался на кашель, затрудненное дыхание и одышку. Его состояние оценивается как среднетяжелое. На данный момент он находится под наблюдением врачей, уточняет канал.

Ранее сообщалось, что народный артист РСФСР Василий Ливанов, известный по роли детектива Шерлока Холмса в советском цикле телефильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», был госпитализирован в Москве.

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