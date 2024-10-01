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09:10, 1 октября 2024Культура

Василия Ливанова госпитализировали в Москве

Baza: актер Василий Ливанов был госпитализирован в Москве

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Народный артист РСФСР Василий Ливанов, известный по роли детектива Шерлока Холмса в советском цикле телефильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», был госпитализирован в Москве. Об этом сообщает издание Baza.

По предварительным данным, у артиста случился инсульт. Отмечается, что актер почувствовал себя плохо в воскресенье, 29 сентября, после чего родные вызвали ему скорую. Уточняется, что Ливанова госпитализировали в НИИ им. Н.В. Склифосовского.

Ранее певец Алексей Глызин рассказал о состоянии советского и российского композитора, эстрадного певца, народного артиста России Вячеслава Добрынина, которого госпитализировали с подозрением на инсульт.

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