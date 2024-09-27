Раскрыто состояние автора «Синего тумана» и «Не сыпь мне соль на рану»

Певец Глызин раскрыл состояние народного артиста России Добрынина

Певец Алексей Глызин рассказал о состоянии советского и российского композитора, эстрадного певца, народного артиста России Вячеслава Добрынина, которого госпитализировали с подозрением на инсульт. Его цитирует «Абзац».

По словам музыканта, в последнее время его друг «чувствовал себя неважно». «Мы виделись на празднике полтора года назад. Он тогда почти ни с кем не общался, хотя мы знакомы много-много лет. Когда у человека проблемы со здоровьем, ему не хочется этим с кем-то делиться. Остается только молиться о его здоровье», — сказал Глызин.

Он также рассказал, что в последние годы Добрынин не выступал. Певец отметил, что раньше автор «Синего тумана» был очень общительный и веселый. «Не секрет, что он страдал от вредной привычки. Она усугубила все проблемы. Такие вещи не приносят пользы», — заключил артист.

О госпитализации Вячеслава Добрынина стало известно 26 сентября. Его состояние оценивается как тяжелое. Ранее у артиста было два инсульта.