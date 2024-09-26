Автора «Синего тумана» и «Не сыпь мне соль на рану» госпитализировали в Москве

Shot: народного артиста России Добрынина госпитализировали в Москве

Советский и российский композитор, эстрадный певец, народный артист России Вячеслав Добрынин был госпитализирован в Москве. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Врачи подозревают у 78-летнего артиста инсульт. Его состояние оценивается как тяжелое. Ранее у Добрынина было два инсульта, уточняет источник.

По словам жены исполнителя, он не выступает уже несколько лет и прекратил все гастроли. Супруга Добрынина добавила, что семья занималась его лечением и поддержанием жизнедеятельности.

Ранее сообщалось, что у секс-символа советского кино Елены Кондулайнен парализовало половину тела.

Вячеслав Добрынин — лауреат таких премий, как «Золотой граммофон», «Песня года» и «Овация». Артист начинал карьеру как композитор, позже стал исполнять свои песни. В его дискографии более 35 альбомов. Среди наиболее известных его композиций — «Не сыпь мне соль на рану», «Ты разбила мне сердце» и «Синий туман».