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09:48, 23 сентября 2024Культура

У секс-символа советского кино Кондулайнен парализовало половину тела

Mash: у актрисы Елены Кондулайнен парализовало правую половину тела

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Заслуженная артистка России и секс-символ советского кино Елена Кондулайнен была госпитализирована в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, она провела в медучреждении 44 дня. У артистки парализовало правую половину тела. Отмечается, что это является последствием поражения мозга из-за инсульта. Также у Кондулайнен наблюдались сложности с ходьбой, нарушения памяти и речи. Актриса жаловалась на слабость и головокружение.

Mash уточняет, что звезду советских фильмов уже выписали из больницы. После реабилитации в течение месяца состояние артистки улучшилось — она стала увереннее ходить, улучшились устойчивость и координация, к пальцам правой руки вернулась подвижность.

Ранее сообщалось, что состояние Елены Кондулайнен ухудшилось. После операции под общим наркозом у актрисы появились нарушения речи и шум в ушах.

В 2020 году Кондулайнен была госпитализирована с инсультом. Ей стало плохо в ресторане, ее доставили в реанимацию. 6 октября 2023 года в СМИ появились сообщения о том, что артистка пропала без вести. Позже ее обнаружили на отдыхе в Тунисе. Тогда она уточнила, что ограничила круг общения из-за того, что восстановление после перенесенного инсульта проходит непросто.

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