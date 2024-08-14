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11:41, 14 августа 2024Культура

Стало известно об ухудшении состояния секс-символа советского кино Елены Кондулайнен

Mash: состояние перенесшей инсульт актрисы Елены Кондулайнен ухудшилось

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Состояние заслуженной артистки России и секс-символа советского кино Елены Кондулайнен снова ухудшилось. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что после операции под общим наркозом у актрисы появились нарушения речи и шум в ушах. На данный момент Кондулайнен находится под наблюдением врачей.

По данным канала, в марте звезда советских фильмов упала с лестницы в Египте и сломала берцовую кость.

В 2020 году Кондулайнен была госпитализирована с инсультом. Ей стало плохо в ресторане, ее доставили в реанимацию. 6 октября 2023 года в СМИ появились сообщения о том, что артистка пропала без вести. Позже ее обнаружили на отдыхе в Тунисе. Тогда она уточнила, что ограничила круг общения из-за того, что восстановление после перенесенного инсульта проходит непросто.

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      Варвара Кошечкина
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