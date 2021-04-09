Елена Кондулайнен после инсульта перестала выходить на связь

Перенесшая инсульт заслуженная артистка России Елена Кондулайнен перестала выходить на связь. Об этом сообщает газета «Комсомольская правда».

Заместитель художественного руководителя Театра Луны Игорь Краснопольский рассказал, что не может дозвониться до актрисы. При этом сама она тоже не звонит, однако ей регулярно перечисляют заработную плату. При этом в Гильдии киноактеров России заявили, что тоже давно не слышали новостей о Кондулайнен.

О госпитализации Кондулайнен с инсультом стало известно 25 июля 2020 года. Ей стало плохо в ресторане, ее доставили в реанимацию. Позже сообщалось, что артистка находится в палате интенсивной терапии, у нее диагностировали острое нарушение мозгового кровообращения и сосудистое поражение головного мозга.

Елена Кондулайнен снялась в таких работах, как «Даун Хаус», «Зверобой», «Дружба народов», «Раз, два — горе не беда!» и «Бабник». В 2002-м ей присвоили звание заслуженной артистки России.