Состояние госпитализированной с инсультом Елены Кондулайнен ухудшилось

Состояние госпитализированной с инсультом актрисы Елены Кондулайнен ухудшилось. Об этом сообщает Telegram-канал Mash во вторник, 28 июля.

Уточняется, что в настоящее время артистка находится в палате интенсивной терапии. Медики пока не говорят о какой-либо положительной динамике в ее лечении. У звезды диагностировали острое нарушение мозгового кровообращения и сосудистое поражение головного мозга. Кроме того, у нее наблюдается заторможенность речи.

Актрисе и певице стало плохо в ресторане «Времена года» в ЦПКиО им. Горького, где 24 июля проходил выпускной вечер для школьников. У нее заболела голова, появились нарушения речи. Бригаду медиков вызвал официант. Артистка отказывалась ехать в больницу, но медики заподозрили инсульт и настояли на госпитализации. Диагноз подтвердился.

В 2002 году Елена Кондулайнен получила звание заслуженной артистки России. Она снялась в более чем 40 фильмах и сериалах. Среди наиболее известных работ с ее участием — «Даун Хаус», «Зверобой», «Дружба народов», «Раз, два – горе не беда!» и «Бабник».