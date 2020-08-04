Госпитализированная с инсультом Кондулайнен сломала руку в больнице

Секс-символ советского кино Елена Кондулайнен, госпитализированная в Боткинскую больницу в Москве с инсультом, сломала руку в душе. Об этом «Комсомольской правде» рассказал сотрудник «Театра Луны», в котором выступает актриса.

«Речь у Лены восстановилась полностью. Процесс выздоровления идет, но случилась еще одна неприятность. Лена шла в душ, оступилась, упала и сломала руку», — заявил собеседник газеты, имя которого не раскрывается.

О госпитализации Кондулайнен стало известно 25 июля. Ей стало плохо в ресторане, ее доставили в реанимацию. Позже сообщалось, что артистка находится в палате интенсивной терапии, у нее диагностировали острое нарушение мозгового кровообращения и сосудистое поражение головного мозга.

Елена Кондулайнен снялась в таких работах, как «Даун Хаус», «Зверобой», «Дружба народов», «Раз, два — горе не беда!» и «Бабник». В 2002-м ей присвоили звание заслуженной артистки России.