Появились новые подробности о состоянии госпитализированной Елены Кондулайнен

Появились новые подробности о состоянии российской актрисы Елены Кондулайнен, госпитализированной с инсультом. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Отмечается, что артистку перевели из реанимации в обычную палату. В администрации московского Театра Луны рассказали, что связались с медиками. По их словам, состояние актрисы заметно улучшилось.

28 июля Telegram-канал Mash передавал, что Кондулайнен стало хуже. У звезды диагностировали острое нарушение мозгового кровообращения и сосудистое поражение головного мозга. Кроме того, у нее наблюдалась заторможенность речи.

Актрисе и певице стало плохо в ресторане «Времена года» в ЦПКиО имени Горького, где 24 июля проходил выпускной вечер для школьников. У нее заболела голова, появились нарушения речи. Бригаду медиков вызвал официант. Артистка отказывалась ехать в больницу, но медики заподозрили инсульт и настояли на госпитализации. Диагноз подтвердился.

В 2002 году Елена Кондулайнен получила звание заслуженной артистки России. Она снялась в более чем 40 фильмах и сериалах. Среди наиболее известных работ с ее участием — «Даун Хаус», «Зверобой», «Дружба народов», «Раз, два — горе не беда!» и «Бабник».