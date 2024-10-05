«Авангард народной воли» внесли в список террористических организаций

ФСБ внесла «Авангард народной воли» в список террористических организаций

В единый федеральный список террористических организаций, составляемый ФСБ России, оказалась внесена группировка «Концепция А. Н. В. (Авангард народной воли)». Соответствующая информация появилась на официальном сайте ведомства.

Согласно размещенным данным, решение о признании «Авангарда народной воли» террористической организацией 16 мая 2024 года принял Центральный окружной военный суд. В свою очередь, вердикт суда вступил в силу 20 августа.

Таким образом, в реестре ФСБ в настоящее время числятся 55 террористических организаций.

В июне сообщалось, что в Центральном окружном военном суде в Екатеринбурге начались слушания по уголовному делу четверых россиян, которые, по версии следствия, в составе террористической группировки «Авангард народная воля» (АНВ) готовили взрыв у ТЭЦ-2 в Тюмени и теракты в других регионах страны.