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19:56, 5 октября 2024Силовые структуры

«Авангард народной воли» внесли в список террористических организаций

ФСБ внесла «Авангард народной воли» в список террористических организаций
Здание ФСБ России

Здание ФСБ России. Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В единый федеральный список террористических организаций, составляемый ФСБ России, оказалась внесена группировка «Концепция А. Н. В. (Авангард народной воли)». Соответствующая информация появилась на официальном сайте ведомства.

Согласно размещенным данным, решение о признании «Авангарда народной воли» террористической организацией 16 мая 2024 года принял Центральный окружной военный суд. В свою очередь, вердикт суда вступил в силу 20 августа.

Таким образом, в реестре ФСБ в настоящее время числятся 55 террористических организаций.

В июне сообщалось, что в Центральном окружном военном суде в Екатеринбурге начались слушания по уголовному делу четверых россиян, которые, по версии следствия, в составе террористической группировки «Авангард народная воля» (АНВ) готовили взрыв у ТЭЦ-2 в Тюмени и теракты в других регионах страны.

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      Карина Черных
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