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07:46, 7 июня 2024Силовые структуры

Начался суд над россиянами из «Авангарда народная воля» за подготовку взрыва ТЭЦ

4 уральцев из «Авангарда народная воля» судят за подготовку взрыва ТЭЦ в Тюмени

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

В Центральном окружном военном суде в Екатеринбурге начались слушания по уголовному делу четверых россиян, которые, по версии следствия, в составе террористической группировки «Авангард народная воля» (АНВ) готовили взрыв у ТЭЦ-2 в Тюмени и теракты в других регионах страны. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

На скамье подсудимых Никита Олейник из Сургута, Дениз Айдын из Тюмени, Данил Чертыков и Юрий Незнамов из Екатеринбурга.

По версии следствия, АНВ создал и возглавил в 2021 году Олейник, являющийся анархистом и противником государственной власти. Он собрал пятерых единомышленников, целью которых стало совершение терактов в зданиях госвласти и железнодорожных объектах в Ханты-Мансийском автономном округе, Тюменской и Свердловской областях, чтобы дестабилизировать обстановку в стране. Члены группировки разработали свой манифест «Концепция авангард народной воли» и методички «Амуниция», «Взрывное дело» и «Инженерное дело».

В августе 2022 года обвиняемые изготовили взрывное устройство и решили его испытать у ТЭЦ-2 в Тюмени, но были задержаны силовиками.

Трое отрицают свою вину, Айдын признал ее частично, пятый член группировки Кирилл Брик заключил сделку со следствием и получил восемь лет колонии. Адвокаты заявляют, что их подзащитные подверглись пыткам.

Двоих участников АНВ арестовали в сентябре 2022 года.

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      Любовь Ширижик
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