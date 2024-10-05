Бывший «вагнеровец» напал с кочергой на приехавших за младенцем российских полицейских

В ЕАО экс-боец «Вагнера» напал с кочергой на полицейских, спасавших младенца

В городе Облучье Еврейской Автономной области (ЕАО) суд приговорил к двум годам условно бывшего бойца ЧВК «Вагнер» 38-летнего Андрея Шерстяных, который напал с кочергой на полицейских, приехавших спасать младенца. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости»

Неоднократно судимый мужчина был помилован после службы на СВО в составе ЧВК и вернулся в Облучье, где поселился с бывшей женой и ее новорожденным ребенком. В один из дней они употребляли спиртное. Сосед вызвал полицию, сообщив, что в доме находится младенец, и ему угрожает опасность. Пьяный Шерстяных встретил прибывших участкового и сотрудницу управления по делам несовершеннолетних, которые увидели холодное помещение без света, заваленное мусором. Печь была не топлена, окно отсутствовало. Сожительница экс-бойца спала с младенцем на матрасе.

Полицейские решили забрать в больницу малыша, однако Шерстяных напал на них с заостренной кочергой. Он повалил участкового на землю и удерживал удушающим приемом. Его сожительница набросилась с кулаками на сотрудницу. Тем не менее силовики сумели обезвредить напавших и доставить ребенка в больницу. В отношении Шерстяных было возбуждено уголовное дело. Он признал вину и раскаялся в содеянном.

4 октября сообщалось, что в Можайске бывший боец ЧВК «Вагнер» обиделся на друга и избил его ножкой от стула до слепоты.