Бывший боец ЧВК «Вагнер» до слепоты избил россиянина арматурой и ножкой от стула

В Можайске бывший участник ЧВК «Вагнер» обиделся на друга и избил до слепоты

В Можайске бывший боец ЧВК «Вагнер» обиделся на друга и избил его ножкой от стула до слепоты. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным канала, Андрей участвовал в СВО в составе группы «Вагнер», но после получения ранения в ногу ему дали медаль «За отвагу» и он вернулся домой. Из-за своей травмы он договорился с соседями, что те будут помогать ему по хозяйству. В один из дней мужчина попросил друга помочь со строительством навеса, тот пообещал, но в обговоренный день не явился. Экс-боец затаил обиду и пошел к другу домой, чтобы выяснить отношения, прихватив с собой кусок арматуры и ножку от стула. После непродолжительных попыток выяснить, почему тот не пришел, начал его избивать.

Пострадавший не стал обращаться к медикам из-за полученных побоев, в результате он ослеп из-за возникших осложнений. Суд приговорил «вагнеровца» к четырем годам колонии общего режима, приняв во внимание его участие в СВО.

Ранее сообщалось, что бывший участник ЧВК «Вагнер» предстанет перед судом за нападение с ножом на россиянку.