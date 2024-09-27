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09:30, 27 сентября 2024Силовые структуры

Экс-боец ЧВК «Вагнер» предстанет перед судом за нападение с ножом на россиянку

В Чите экс-бойца ЧВК «Вагнер» осудят за покушение на убийство женщины

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Бывший боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» предстанет перед судом за нападение на женщину с ножом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Черновском районном суде Читы.

Мужчине предъявлено обвинение в покушении на жизнь и в совершении разбоя.

По версии следствия, все произошло 26 апреля. Экс-боец ЧВК «Вагнер», находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на женщину, которая сидела в припаркованном во дворе дома автомобиле. Злоумышленник нанес ей множественные удары ножом в область груди, живота и конечностей. В какой-то момент потерпевшей удалось оттолкнуть нападавшего, но сама она выпала из машины и зажала в руке метку сигнализации. Мужчина сел за руль и попытался завести заблокированный автомобиль, но не смог.

Потерпевшая выжила, ее здоровью был нанесен тяжкий вред. Сам обвиняемый настаивал, что не совершал преступление, а подошел к женщине, когда она уже звала на помощь.

По данным суда, в 2014 году мужчина уже был осужден за расправу над двумя людьми, изнасилование и покушение на жизнь. Его приговорили к 22 годам лишения свободы, но из колонии он отправился в зону специальной военной операции в составе ЧВК «Вагнер».

Ранее боец ЧВК «Вагнер» забрал у друзей почти миллион рублей, проиграл их на ставках и сам сдался полиции.

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      Олеся Мицкевич
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