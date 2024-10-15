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14:00, 15 октября 2024Силовые структуры

Напавшего с ножом на россиянку экс-вагнеровца освободили из-под стражи по просьбе военкома

Суд в Чите освободил из-под стражи экс-вагнеровца, пытавшегося убить женщину
СюжетИзменения в законодательстве:
Начало событий в новости Экс-боец ЧВК «Вагнер» предстанет перед судом за нападение с ножом на россиянку

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Черновский районный суд Читы приостановил производство по уголовному делу бывшего бойца частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», который напал с ножом на женщину полгода назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Уточняется, что с ходатайством в суд обратился начальник пункта отбора на военную службу по контракту. Он сослался на изменения в уголовном законодательстве, которые вступили в силу 2 октября, и попросил приостановить производство по делу, так как подсудимый заключил контракт о прохождении службы в период мобилизации. Согласно нововведению, в отношении подсудимых, заключивших контракт о прохождении военной службы, производство по уголовному делу приостанавливается, а мера пресечения — отменяется.

В судебном заседании потерпевшая возражала против приостановления производства по делу. Тем не менее мужчина был освобожден из-под стражи в зале суда и передан представителю Министерства обороны России.

Как уточнил «Ленте.ру» источник в силовых структурах, это первый известный случай освобождения в суде по просьбе военкома.

Экс-вагнеровец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на женщину, которая сидела в припаркованном во дворе дома автомобиле, и нанес ей множественные удары ножом в область груди, живота и конечностей. В какой-то момент потерпевшей удалось оттолкнуть нападавшего — она выжила, но ее здоровью был нанесен тяжкий вред.

Ранее мужчина уже был осужден за расправу над двумя людьми, изнасилование и покушение на жизнь. Его приговорили к 22 годам лишения свободы, но из колонии он отправился в зону специальной военной операции в составе ЧВК «Вагнер».

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      Олеся Мицкевич
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