Боец ЧВК «Вагнер» забрал у друзей почти миллион рублей и проиграл их на ставках

Боец «Вагнера» уговорил друзей заявить на него, когда проиграл их 900 тысяч

Боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» забрал у друзей почти миллион рублей, проиграл их на ставках и сдался полиции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела, с которыми ему удалось ознакомиться.

По данным агентства, все началось в марте 2023 года. Молодой человек вернулся из зоны специальной военной операции и поселился у друга и его жены в Москве. Приятели иногда ссорились из-за денег, но быстро мирились. В какой-то момент друзья бойца получили большую сумму денег. Тогда молодой человек забрал из их тайника 900 тысяч рублей, перевел их в букмекерскую контору и проиграл на ставках.

После этого экс-вагнеровец сам пришел в отдел полиции и написал явку с повинной, убедив друзей подать на него заявление. В суде он полностью признал вину и пояснил, что хотел приумножить бюджет семьи. Молодые люди просили не наказывать их друга, но судья обязал его выплатить помимо основной суммы долга 500 тысяч рублей.

Ранее в Хабаровске местный житель совершил нападение на отделение банка, проиграв все деньги на ставках.