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13:25, 5 октября 2024Россия

Число отравившихся учеников российской спортшколы увеличилось

Минздрав Якутии: число отравившихся учеников спортивной школы выросло до 29

Фото: Telegram-канал Минздрава Якутии

Число учеников, отравившихся в спортивной школе в Мегино-Кангаласском районе Якутии, выросло до 29 человек. Об этом сообщил региональный Минздрав.

В ведомстве рассказали, что 25 детей госпитализированы в инфекционное отделение, четверо получают амбулаторное лечение. В настоящее время состояние всех юных спортсменов оценивается как стабильное, всем оказывается необходимая медицинская помощь. «Проведена телемедицинская консультация с НМИЦ ФПИ Минздрава России», — уточняется в публикации.

В настоящее время проводятся необходимые лабораторные и инструментальные исследования. Все дети начальных классов Харанского спортивного лицея взяты под наблюдение медицинских работников. Кроме того, при получении первых вызовов Мегино-Кангаласской ЦРБ сразу было принято решение о развертывании дополнительных инфекционных коек.

Ранее в кадетском корпусе московской школы №1566 произошло массовое отравление детей, учащихся вторых, четвертых и шестых классов. Родители отвели детей на сдачу анализов.

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      Екатерина Подвигина
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