Число отравившихся учеников российской спортшколы увеличилось

Минздрав Якутии: число отравившихся учеников спортивной школы выросло до 29

Число учеников, отравившихся в спортивной школе в Мегино-Кангаласском районе Якутии, выросло до 29 человек. Об этом сообщил региональный Минздрав.

В ведомстве рассказали, что 25 детей госпитализированы в инфекционное отделение, четверо получают амбулаторное лечение. В настоящее время состояние всех юных спортсменов оценивается как стабильное, всем оказывается необходимая медицинская помощь. «Проведена телемедицинская консультация с НМИЦ ФПИ Минздрава России», — уточняется в публикации.

В настоящее время проводятся необходимые лабораторные и инструментальные исследования. Все дети начальных классов Харанского спортивного лицея взяты под наблюдение медицинских работников. Кроме того, при получении первых вызовов Мегино-Кангаласской ЦРБ сразу было принято решение о развертывании дополнительных инфекционных коек.

Ранее в кадетском корпусе московской школы №1566 произошло массовое отравление детей, учащихся вторых, четвертых и шестых классов. Родители отвели детей на сдачу анализов.