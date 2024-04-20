В кадетском корпусе московской школы массово отравились дети

Mash: в кадетском корпусе московской школы произошло массовое отравление детей

В кадетском корпусе московской школы № 1566 произошло массовое отравление детей, учащихся вторых, четвертых и шестых классов. Об инциденте сообщает Telegram-канал Mash.

У отравившихся в кадетском классе столичной школы детей поднялась несбиваемая температура и началась рвота. Родители сообщили, что первые признаки отравления появились вечером 19 апреля. Вернувшись после занятий домой, школьники стали жаловаться на отсутствие аппетита и боли в животе.

В некоторых семьях родители отвели детей на сдачу анализов. Но уже до прихода их результатов они уверены, что отравление произошло во время школьных завтраков и обедов. По словам родителей, классные руководители не реагирует на произошедшее.

Ранее четырехлетняя девочка из Санкт-Петербурга отравилась антидепрессантами. Таблетки она нашла у матери.