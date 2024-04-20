Четырехлетняя девочка отравилась антидепрессантами в Петербурге

В Санкт-Петербурге четырехлетняя девочка отравилась таблетками матери

В Санкт-Петербурге четырехлетняя девочка отравилась антидепрессантами матери. Ребенок в тяжелом состоянии был направлен в Филатовскую больницу. Об этом пишет портал Peterburg2.

Инцидент случился в жилом доме на Двинской улице. Согласно предварительной информации, девочка болела ОРВИ и находилась в квартире с матерью. Ребенок добрался до домашней аптечки и употребил антидепрессанты. Она была госпитализирована с признаками отравления. В настоящий момент устанавливаются обстоятельства случившегося.

Ранее в Санкт-Петербурге шестилетний мальчик съел комнатное растение и попал в больницу с отравлением. Ребенок отравился стеблями ядовитой диффенбахии, после чего его доставили в одну из детских больниц города. Он прошел лечение в хирургическом отделении.