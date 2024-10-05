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09:26, 5 октября 2024Россия

Число пострадавших после атаки ВСУ на автобус с пассажирами выросло

Число пострадавших после атаки ВСУ на автобус с пассажирами выросло до девяти

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Число пострадавших после атаки Вооруженых сил Украины (ВСУ) на автобус с пассажирами в Горловке в ДНР выросло до девяти. Об этом сообщил глава городского округа Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«Число раненых увеличилось до девяти человек», — написал Приходько.

Изначально сообщалось, что при ударе дрона ВСУ по автобусу пострадали водитель и пять пассажиров. Кроме того, известно о попадании дрона в административное здание.

В ночь на субботу, 5 октября, также произошел пожар в здании администрации Горловки после атаки украинских дронов-камикадзе. Два из них врезались в стены пятого этажа, а третий влетел в окно.

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      Елена Торубарова
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