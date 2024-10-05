Число пострадавших после атаки ВСУ на автобус с пассажирами выросло до девяти

Число пострадавших после атаки Вооруженых сил Украины (ВСУ) на автобус с пассажирами в Горловке в ДНР выросло до девяти. Об этом сообщил глава городского округа Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«Число раненых увеличилось до девяти человек», — написал Приходько.

Изначально сообщалось, что при ударе дрона ВСУ по автобусу пострадали водитель и пять пассажиров. Кроме того, известно о попадании дрона в административное здание.

В ночь на субботу, 5 октября, также произошел пожар в здании администрации Горловки после атаки украинских дронов-камикадзе. Два из них врезались в стены пятого этажа, а третий влетел в окно.