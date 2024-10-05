ВСУ атаковали автобус с пассажирами в ДНР

Мэр Горловки Приходько: при атаке БПЛА ранены водитель автобуса и 5 пассажиров

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал автобус с пассажирами в Горловке в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил мэр горда Иван Приходько в Telegram-канале.

При ударе пострадали водитель и пять пассажиров. Кроме того, было зафиксировано попадание в административное здание, добавил градоначальник.

В ночь на субботу, 5 октября, стало известно о пожаре в здании администрации Горловки после атаки дронов-камикадзе. Два из них врезались в стены пятого этажа, а третий влетел в окно.

Незадолго до этого беспилотник ударил по предприятию в белгородском селе Песчанка. В результате детонации дрона частично обрушился угол здания, начался пожар.