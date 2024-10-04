Беспилотник атаковал белгородское предприятие

Гладков: на белгородском предприятии произошла детонация беспилотника

Беспилотник атаковал село в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, удару подверглось предприятие в селе Песчанка, вследствие детонации беспилотника частично обрушился угол здания. В результате случившегося также начался пожар, сейчас он потушен.

Гладков добавил, что при атаке в соседнем здании оказались повреждены фасад и остекление. Помимо этого, были выбиты окна в жилом доме. В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

Ранее украинский беспилотник атаковал ехавший по трассе в Белгородской области автомобиль. Двое мужчин получили баротравмы, их доставили в областную клиническую больницу.