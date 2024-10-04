Украинский беспилотник атаковал ехавший по российской трассе автомобиль

Гладков: двое мужчин пострадали при атаке дрона на машину в Белгородском районе

В Белгородской области беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал ехавший по трассе автомобиль. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Он уточнил, что удар произошел на участке автодороги Черемошное — Никольское — Октябрьский в Белгородском районе. Сейчас двоих пострадавших мужчин с баротравмами на скорой помощи везут в областную клиническую больницу. Гладков заверил, что им оказывается вся необходимая помощь.

Губернатор добавил, что информация о последствиях уточняется.

Ранее дрон-камикадзе попытался атаковать припаркованную легковую машину в белгородском селе Черемошное. Беспилотник был подавлен, однако двое мирных жителей получили ранения ног и рук.

До это еще один дрон ВСУ ударил по автобусу в Нечаевке Белгородского района. Кроме того, другой беспилотник атаковал движущийся грузовой автомобиль на трассе Белгород — Шебекино — Волоконовка. Также в результате обстрела сгорели два жилых дома в селе Муром.