Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:00, 4 октября 2024Россия

Украинский беспилотник атаковал ехавший по российской трассе автомобиль

Гладков: двое мужчин пострадали при атаке дрона на машину в Белгородском районе
СюжетОбстрел Белгорода

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

В Белгородской области беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал ехавший по трассе автомобиль. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Он уточнил, что удар произошел на участке автодороги Черемошное — Никольское — Октябрьский в Белгородском районе. Сейчас двоих пострадавших мужчин с баротравмами на скорой помощи везут в областную клиническую больницу. Гладков заверил, что им оказывается вся необходимая помощь.

Губернатор добавил, что информация о последствиях уточняется.

Ранее дрон-камикадзе попытался атаковать припаркованную легковую машину в белгородском селе Черемошное. Беспилотник был подавлен, однако двое мирных жителей получили ранения ног и рук.

До это еще один дрон ВСУ ударил по автобусу в Нечаевке Белгородского района. Кроме того, другой беспилотник атаковал движущийся грузовой автомобиль на трассе БелгородШебекиноВолоконовка. Также в результате обстрела сгорели два жилых дома в селе Муром.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      «Сбить мой вертолет — это война, которая украинцам не нужна». Лукашенко пригрозил Киеву после инцидента с его бортом

      Звезда «Эйфории» заявила о гордости за свою грудь

      Суд приступил к рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения Лерчек

      В WhatsApp добавят новую функцию

      Семь человек пострадали при атаках украинских БПЛА на Белгородскую область

      Зеленский встретился с военными ВСУ на приграничной территории

      Хирурги из Дагестана спасли женщину с двумя литрами крови в животе

      Минобороны показало ракетный удар расчета БПЛА по временному лагерю ВСУ под Курском

      «Калашников» поставил разгрузочную систему спецподразделению

      Российские врачи прооперировали женщину со встречающимся один раз на миллион видом рака

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше