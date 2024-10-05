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04:07, 5 октября 2024Бывший СССР

Депутат Рады обвинил Зеленского в пиаре на неудачах ВСУ

Дубинский: Зеленский использует бедственное положение ВСУ в личных целях

Фото: Michael Kappeler / dpa / Global Look Press

Владимир Зеленский использует бедственное положение и неудачи Вооруженных сил Украины (ВСУ) в личных целях, желая получить от Запада больше помощи. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

По его словам, Зеленский играет жизнями людей, а окружение солдат ВСУ в Угледаре он использовал для «пиара» на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Депутат также отметил, что не понимает, как слова Зеленского о независимости Украины умещаются с его же «беганьем по "союзникам" с просьбой согласовать некий план».

«Зеленский понимает, что ставит сейчас на игорный стол все, что у него есть. Но так как это чужие жизни и судьбы — он играет ва-банк. Уничтожает страну. Жаль, что многие этого до сих пор не понимают», — сказал Дубинский.

Ранее Александр Дубинский заявил, что после провального визита Зеленского в США на Западе потребовали от Киева скорее завершить конфликт. «Есть новый, секретный "план победы", от которого наши "союзники" так воодушевились, что западная пресса начала синхронно писать о том, что войну надо скорее заканчивать», — заявил парламентарий.

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      Артём Верейкин
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