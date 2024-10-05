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11:42, 5 октября 2024Бывший СССР

Депутат Рады раскрыл «план Зеленского» в отношении союзников

Депутат Рады обвинил Зеленского в перекладывании ответственности на союзников

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский раскрыл «план Зеленского» в отношении союзников и обвинил украинского президента в перекладывании ответственности, передает РИА Новости.

«Зеленский разыгрывает спектакль "плохие союзники” с целью переложить на Штаты и Европу ответственность за бездарное управление фронтом, отсутствие денег и падение темпов мобилизации», — обозначил Дубинский.

Он также подчеркнул. что не понимает, как слова Зеленского о независимости Украины умещаются с его же «беганьем по "союзникам"».

Ранее Дубинский обвинил Зеленского в пиаре на неудачах украинских войск и игре с человеческими жизнями. В частности, он заявил, что президент Украины использовал окружение солдат ВСУ в Угледаре для «пиара» на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

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      Елена Торубарова
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