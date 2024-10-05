Депутат Рады обвинил Зеленского в перекладывании ответственности на союзников

Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский раскрыл «план Зеленского» в отношении союзников и обвинил украинского президента в перекладывании ответственности, передает РИА Новости.

«Зеленский разыгрывает спектакль "плохие союзники” с целью переложить на Штаты и Европу ответственность за бездарное управление фронтом, отсутствие денег и падение темпов мобилизации», — обозначил Дубинский.

Он также подчеркнул. что не понимает, как слова Зеленского о независимости Украины умещаются с его же «беганьем по "союзникам"».

Ранее Дубинский обвинил Зеленского в пиаре на неудачах украинских войск и игре с человеческими жизнями. В частности, он заявил, что президент Украины использовал окружение солдат ВСУ в Угледаре для «пиара» на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

