ФБР предупредило об актах насилия в день годовщины нападения ХАМАС на Израиль

В США вышло предупреждение об угрозах экстремистов 7 октября

ФБР и Министерство внутренней безопасности США выпустили предупреждение о возможных угрозах со стороны экстремистов на территории страны 7 октября в связи с первой годовщиной нападения ХАМАС на Израиль. Об этом сообщает телеканал CNN.

В совместном заявлении ведомства указали на возможные акты насилия, к которым постоянно призывают своих приспешников иностранные террористические организации.

Ранее 5 октября бывший американский президент, кандидат на пост главы государства Дональд Трамп выступил с заявлением о том, что Израилю следует нанести удар по ядерным объектам Ирана, а обо всем остальном беспокоиться после этого.