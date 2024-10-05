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11:35, 5 октября 2024Мир

ФБР предупредило об актах насилия в день годовщины нападения ХАМАС на Израиль

В США вышло предупреждение об угрозах экстремистов 7 октября

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

ФБР и Министерство внутренней безопасности США выпустили предупреждение о возможных угрозах со стороны экстремистов на территории страны 7 октября в связи с первой годовщиной нападения ХАМАС на Израиль. Об этом сообщает телеканал CNN.

В совместном заявлении ведомства указали на возможные акты насилия, к которым постоянно призывают своих приспешников иностранные террористические организации.

Ранее 5 октября бывший американский президент, кандидат на пост главы государства Дональд Трамп выступил с заявлением о том, что Израилю следует нанести удар по ядерным объектам Ирана, а обо всем остальном беспокоиться после этого.

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      Любовь Ширижик
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