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03:42, 5 октября 2024Мир

Трамп призвал Израиль ударить по ядерным объектам Ирана

Трамп: Израилю стоит нанести удар по ядерным объектам Ирана

Фото: Jonathan Drake / Reuters

Израилю следует нанести удар по ядерным объектам Ирана, а обо всем остальном беспокоиться после этого. С таким заявлением выступил бывший американский президент и кандидат на пост главы государства Дональд Трамп, передает ТАСС.

Он раскритиковал позицию действующего президента Джо Байдена, отметившего, что не считает целесообразным атаковать ядерные объекты. «Я думаю, что он неправ. Разве это не та цель, по которой вы бы нанесли удар?» — сказал Трамп.

По его словам, Байдену следовало ответить, что Израилю сначала нужно «бить по ядерным объектам и беспокоиться обо всем остальном после». Политик также призвал власти США готовиться к такому развитию событий.

Ранее Байден сообщил, что Израиль пока не определился, по каким целям в Иране будет нанесен ответный удар. «Если бы я был на их месте, я бы подумал о других альтернативах, кроме атаки на нефтяные месторождения», — поделился президент.

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      Марина Совина
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