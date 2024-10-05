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18:56, 5 октября 2024Мир

Грету Тунберг задержали за сопротивление полиции

Грету Тунберг задержали за сопротивление полиции после акции в Брюсселе

Фото: Anders Wiklund / TT / Reuters

Экоактивистка Грета Тунберг была задержана бельгийской полицией. Как сообщает издание Soir, шведка оказала сопротивление полиции при задержании в ходе разгона акции в Брюсселе.

Около 150 активистов перекрыли одну из центральных улиц бельгийской столицы, устроив сидячий пикет. Они требовали прекратить поддержку отраслей экономики, существующих за счет ископаемого топлива. В частности, участники акций вооружились транспарантами с призывами уже сейчас реализовать политику нулевых выбросов парниковых газов.

Экоактивисты также обвинили власти Евросоюза в том, что декларируемые ими цели прихода к зеленой экономике, по сути, являются демагогическими, так как в ЕС продолжают поддерживать вредные для экологии производства как на своей территории, так и в третьих странах.

Акция была пресечена сотрудниками полиции, однако Тунберг вместе с несколькими другими участниками все же доставили в участок.

До этого Тунберг в последний раз задерживали в начале сентября 2024 года в Дании. Тогда шведка приняла участие в демонстрации против конфликта в секторе Газа, также оказав сопротивление.

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      Олег Давыдов
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