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01:37, 5 октября 2024Мир

ХАМАС подтвердил гибель командира военного крыла

ХАМАС подтвердил гибель одного из командиров военного крыла при ударе Израиля

Фото: Raneen Sawafta / Reuters

ХАМАС подтвердил ликвидацию одного из командиров бригад «Аль-Кассам» — военного крыла движения. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет о Захи Ясир ар-Разак Уфи. Командир погиб при ударе израильских военных по лагерю беженцев Тулькарм в одноименном городе на Западном берегу. В ХАМАС добавили, что жертвами атаки стали еще семь бойцов.

Ранее о ликвидации Захи Ясир ар-Разак Уфи сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Утверждалось, что он планировал попытки теракта в районе еврейского поселения Атерет на Западном берегу в начале сентября. Кроме того, по данным израильской армии, он организовывал и возглавлял значительное количество других террористических атак, направленных против населенных пунктов Иудеи и Самарии.

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