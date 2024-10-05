Ирландия отказала Израилю в выводе миротворцев из Ливана

Ирландия отказалась выводить миротворцев из Ливана, несмотря на запрос Израиля

Власти Ирландии отказались выводить своих миротворцев с территории Ливана, проигнорировав запрос израильской стороны. Об этом со ссылкой на источник сообщает газета The Irish Times.

По словам собеседника издания, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) направила соответствующие запросы в штаб-квартиру Временных сил ООН в Ливане (UNIFIL). Также Тель-Авив отправлял запросы отдельным странам, чьи миротворцы находятся на ливанской территории.

Правительство Ирландии ответило на требование Израиля отказом. Свое решение Дублин объяснил тем, что передвижение войск UNIFIL является делом ООН и командования на местах.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не может с полной уверенностью утверждать, что полномасштабной войны на Ближнем Востоке получится избежать. По словам американского лидера, Штаты делают «очень многое», чтобы избежать эскалации.