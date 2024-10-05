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16:12, 5 октября 2024Мир

Израиль нанес очередной удар по боевикам ХАМАС

Израиль объявил о ликвидации двух командиров ХАМАС в Ливане
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о нанесении очередного удара по позициям боевиков из радикального исламистского движения ХАМАС. Как утверждает пресс-служба военного ведомства, были ликвидированы двое командиров палестинской организации.

«В ходе совместной операции ЦАХАЛ и Общей службы безопасности Израиля (Шабак) истребители ВВС уничтожили Мухаммада Хосейна Али аль-Махмуда, который служил в Ливане в оперативном подразделении ХАМАС и руководил террористическими операциями», — говорится в заявлении военных.

По данным израильской разведки, в последние годы Али аль-Махмуд принимал участие в атаках на израильские объекты как внутри страны, так и за рубежом. На территории Ливана он курировал в том числе вопросы поставок тяжелого вооружения для нужд ХАМАС.

Вторым ликвидированным боевиком стал Саид Алаа Наиф Али, которого ЦАХАЛ вычислили в районе ливанского города Триполи. Он, как утверждают израильские военные, также руководил атаками ХАМАС. Кроме того, он занимался вербовкой новых членов военного крыла движения.

Ранее ЦАХАЛ нанесла удар по позициям ливанского шиитского движения «Хезболла». В результате атаки был поражен штаб, расположенный в мечети возле больницы «Салах Гандур» на юге Ливана.

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      Олег Давыдов
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