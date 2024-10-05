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12:41, 5 октября 2024Мир

Израиль нанес удар по ливанской мечети

Армия обороны Израиля атаковала штаб «Хезболлы» в мечети на юге Ливана

Фото: Jim Urquhart / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла очередной удар по позициям ливанского шиитского движения «Хезболла». Как сообщили в пресс-службе военного ведомства, в результате атаки был поражен штаб, расположенный в мечети возле больницы «Салах Гандур» на юге Ливана.

«Жителям региона перед атакой разослали уведомления о необходимости соблюдать осторожность. Также представители ЦАХАЛ провели переговоры с главами деревень, в которых расположены больницы, используемые боевиками "Хезболлы" в качестве прикрытия, что запрещено законами ведения войны», — говорится в сообщении.

В ЦАХАЛ констатировали, что штаб в мечети использовался представителями «Хезболлы» для планирования и проведения террористических операций против Израиля.

Ранее Израиль призвал жителей южного пригорода Бейрута срочно эвакуироваться. Это касается людей, проживающих в районе Бурдж-аль-Бараджне, неподалеку от которого находятся объекты «Хезболлы».

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      Олег Давыдов
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