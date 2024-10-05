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01:15, 5 октября 2024Мир

Израиль призвал жителей пригорода Бейрута срочно эвакуироваться

Израиль призвал жителей пригорода Бейрута немедленно эвакуироваться

Фото: Joseph Campbell / Reuters

Израиль призвал жителей южного пригорода Бейрута срочно эвакуироваться. Об этом в соцсети X на арабском языке сообщил официальный представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри.

Он уточнил, что это касается людей, проживающих в районе Бурдж-аль-Бараджне. Отмечается, что, согласно данным израильских военных, неподалеку от их домов находятся объекты ливанского шиитского движения «Хезболла».

«Ради вашей безопасности и безопасности ваших близких вы обязаны немедленно эвакуироваться из этого здания и прилегающих к нему домов и находиться на расстоянии не менее 500 метров от них», — говорится в сообщении.

Накануне министр обороны Израиля заявил, что у страны есть «сюрпризы» для «Хезболлы». При этом он отметил, что движение уже получает серьезные удары один за другим.

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      Марина Совина
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