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17:31, 5 октября 2024Мир

Израиль нанес удары по штабам «Хезболлы» в Ливане

ВВС Израиля нанесли удары по штабам «Хезболлы» в Бейруте

Фото: Abdelaziz Boumzar / Reuters

ВВС Израиля нанесли новые удары по инфраструктуре и штабам движения «Хезболла» в Ливане. Об этом сообщается на сайте Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Уточняется, что эта атака последовала за серией совершенных ночью атак, в ходе которых истребители ВВС Израиля нанесли удары по складам боеприпасов, штабам и объектам террористической инфраструктуры в районе Бейрута.

В ЦАХАЛ также подчеркнули, что перед ударами «были приняты меры по снижению риска нанесения вреда гражданскому населению», в числе которых — заблаговременное оповещение, а также использование точных боеприпасов и наблюдения с воздуха.

Ранее ЦАХАЛ атаковал штаб «Хезболлы» в мечети на юге Ливана. Жителям региона перед атакой разослали уведомления о необходимости соблюдать осторожность.

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      Алина Черненко
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