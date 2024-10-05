Израиль признал поражение двух авиабаз иранскими ракетами

ЦАХАЛ признала поражение двух авиабаз иранскими ракетами 1 октября

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) признала попадание нескольких иранских ракет по авиабазам Неватим и Тель-Ноф во вторник, 1 октября. Об этом сообщает The Times of Israel.

По словам пресс-секретаря ЦАХАЛ Даниэля Хагари, вечером 1 октября были попадания по базам Неватим и Тель-Ноф, однако они не повлияли на самолеты и возможности израильских военно-воздушных сил. Отмечается, что сейчас обе базы функционируют в полную силу.

Хагари уточнил, что армия Израиля ответит на атаку Ирана примерно 200 ракетами, и это будет сделано тогда, когда ЦАХАЛ сочтет нужным.

Ранее стало известно, что одной из целей ракетного удара Ирана по Израилю была штаб-квартира разведки «Моссад». Снаряд упал менее чем в километре к северо-западу от здания. Информацию о цели также подтвердил начальник Генштаба вооруженных сил Ирана генерал-лейтенант Мохаммад Багери.