Крупнейший кипрский банк закрыл счета тысячам россиян

Кипрский банк Bank of Cyprus закрыл счета семи тысяч россиян с февраля 2022 года

С февраля 2022 года крупнейший кипрский банк Bank of Cyprus закрыл счета, которые принадлежали семи тысячам граждан России. Об этом со ссылкой на представителя банка Карена Ле Канну сообщает Frank Media.

«На момент начала санации клиентского портфеля банка в 2014 году на россиян приходилось 4 процента клиентского портфеля. Сегодня эта доля составляет всего 0,4 процента. Банк закрыл около 20 тысяч счетов, принадлежавших порядка семи тысячам россиян», — сказал он.

Ле Канну отметил, что банк не руководствуется вопросом национальности клиентов, но вынужден принимать в расчет риски и «международные стандарты комплаенса» из-за антироссийских санкций. Он добавил, что клиенты были уведомлены о закрытии счетов заранее, а пожилым россиянам позволили сохранить действительными свои счета в банке.

Ранее сообщалось, что «Юникредит банк», российская «дочка» итальянского UniCredit, с 1 ноября перестанет начислять проценты по текущему счету «Клик». Речь идет о единственном накопительном счете «Юникредит», его клиентам в разделе сбережений теперь доступен только депозит под два процента годовых в рублях.