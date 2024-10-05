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15:43, 5 октября 2024Бывший СССР

Лукашенко назвал санкции против Белоруссии фашистскими и незаконными

Лукашенко: Белоруссия адаптировалась в условиях фашистских и незаконных санкций

Фото: Вадим Савицкий / ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что республика смогла адаптироваться в условиях введенных Западом «фашистских и незаконных» санкций. Такое заявление он сделал, выступая в Брестской области на празднике «Дожинки», посвященном труженикам села, передает Telegram-канал «Пул Первого».

«Как в условиях фашистских санкций сельское хозяйство помогло другим отраслям страны. Весь секрет в качестве», — заявил в своем выступлении белорусский лидер.

Ранее Лукашенко предложил поставить в стране памятник корове. Таким образом, по мнению белорусского лидера, следует увековечить историческую роль животного в годы Великой Отечественной войны и послевоенное время.

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      Екатерина Подвигина
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