Лукашенко назвал санкции против Белоруссии фашистскими и незаконными

Лукашенко: Белоруссия адаптировалась в условиях фашистских и незаконных санкций

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что республика смогла адаптироваться в условиях введенных Западом «фашистских и незаконных» санкций. Такое заявление он сделал, выступая в Брестской области на празднике «Дожинки», посвященном труженикам села, передает Telegram-канал «Пул Первого».

«Как в условиях фашистских санкций сельское хозяйство помогло другим отраслям страны. Весь секрет в качестве», — заявил в своем выступлении белорусский лидер.

Ранее Лукашенко предложил поставить в стране памятник корове. Таким образом, по мнению белорусского лидера, следует увековечить историческую роль животного в годы Великой Отечественной войны и послевоенное время.